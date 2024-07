TTS gratuito è un importante convertitore di sintesi vocale online che offre supporto per quasi tutte le lingue. È progettato per creare file audio di alta qualità con voci dal suono naturale, rendendolo adatto a vari progetti. Lo strumento è gratuito e consente l'uso commerciale. Il processo di conversione del testo in voce è reso semplice e veloce grazie al potente motore AI, basato sull'apprendimento automatico di Google e sulla funzionalità TTS. Ciò garantisce prestazioni efficienti e produce risultati con audio di alta qualità. Una caratteristica degna di nota di Free TTS è il supporto per SSML (Speech Synthesis Markup Language), che consente agli utenti di personalizzare l'audio fornendo dettagli su pause, formattazione audio, date, acronimi, e altro ancora. Questa funzionalità offre flessibilità e migliora l'esperienza audio complessiva. Lo strumento offre un'ampia gamma di voci e lingue native, tra cui inglese (Stati Uniti), afrikaans, arabo, bengalese, bulgaro e molte altre. Queste voci possono essere utilizzate per vari scopi, come aggiungere voci fuori campo ai video, creare video generati dall'intelligenza artificiale o video promozionali. Per utilizzare TTS gratuito, gli utenti devono semplicemente copiare e incollare il testo che desiderano convertire nello strumento. Il file audio convertito può quindi essere scaricato come file MP3. Non è richiesta alcuna registrazione e gli audio vengono rimossi automaticamente entro 24 ore per mantenere la sicurezza. In sintesi, TTS gratuito è un convertitore di sintesi vocale online affidabile e facile da usare che offre voci dal suono naturale in varie lingue. Il suo potente motore AI e il supporto per SSML lo rendono uno strumento prezioso per un'ampia gamma di applicazioni.

Sito web: freetts.com

