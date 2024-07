FreeSubtitles.Ai è uno strumento AI che genera gratuitamente sottotitoli per contenuti audio e video. È disponibile su GitHub e fornisce molteplici opzioni, tra cui l'inserimento automatico del collegamento per il download, la selezione della lingua e del modello per diversi livelli di precisione e la traduzione in diverse lingue. Lo strumento consente agli utenti di caricare file fino a una dimensione massima di 300 MB e una durata di un'ora, mentre gli utenti a pagamento possono caricare file fino a 10 GB e una durata di 10 ore. La quantità massima di coda è zero e sono presenti quattro lavori attivi in ​​esecuzione. Gli utenti possono passare in prima fila optando per funzionalità a pagamento. Lo strumento fornisce 111 opzioni linguistiche, incluso il rilevamento automatico per un'efficienza ottimale e la possibilità di scegliere tra nove modelli di diverse dimensioni e precisione, con modelli più grandi che offrono maggiore precisione ma richiedono più tempo. Lo strumento offre anche la traduzione in diverse lingue, rendendolo altamente versatile per gli utenti con un pubblico internazionale. Lo strumento è gratuito per file di dimensioni fino a 300 MB e durata fino a un'ora, mentre le funzionalità a pagamento offrono una maggiore flessibilità. Lo strumento richiede agli utenti di selezionare o rilasciare il file audio o video e selezionare le opzioni necessarie prima dell'avvio del processo di trascrizione. Nel complesso, Transcribe File è uno strumento affidabile che genera sottotitoli con precisione, rendendolo un'ottima opzione per i creatori di contenuti con risorse limitate.

Sito web: freesubtitles.ai

