Free text to speech

La sintesi vocale gratuita è uno strumento di sintesi vocale online potente e gratuito che converte il testo in voce umana naturale e fluida con una varietà di personalizzazioni. Fornisce oltre 100 altoparlanti tra cui gli utenti possono scegliere, supporta multilingue e dialetti e può persino mescolare cinese-inglese. È anche flessibile in termini di configurazione dei parametri audio, consentendo agli utenti di regolare la velocità del parlato, il tono, l'articolazione, le pause e altro ancora. Questo strumento è ampiamente utilizzato nella lettura di notizie, nella navigazione di viaggio, nell'hardware intelligente e nella trasmissione di notifiche e può persino convertire il contenuto testuale in file MP3 da scaricare e salvare. Inoltre, fornisce una varietà di voci di rete neurale in 129 lingue e varianti, facilitando il raggiungimento di un pubblico globale. È supportato in tutti i principali browser, come Chrome, Firefox ed Edge, oltre a WeChat. Gli utenti mobili possono provare a utilizzare Chrome, Firefox e la nuova versione di Edge.

Sito web: text-to-speech.online

