Scelta dalle aziende di medie dimensioni di tutto il mondo, la soluzione intuitiva di Fraxion favorisce l'efficienza degli approvvigionamenti e la gestione proattiva della spesa. Automatizza i processi di acquisto, spesa e AP, garantendo la responsabilità e il rispetto dei budget e delle politiche approvati durante tutto il processo di approvvigionamento per ridurre i costi operativi. Monitora, gestisci e analizza facilmente la spesa per un processo decisionale informato, visibilità completa della spesa e verificabilità. Le funzionalità complete della suite procure-to-pay di Fraxion: -Richieste di acquisto e approvazioni personalizzate -Controllo del budget e delle policy -Automazione degli ordini di acquisto -Ricezione, corrispondenza delle fatture e approvazioni delle fatture -Automazione AP basata sull'intelligenza artificiale -Analisi della spesa, approfondimenti della comunità e reporting -PunchOut e PunchIn -Cataloghi interni -Gestione delle spese -App mobile -Integrazioni con sistemi ERP/contabili Consenti al tuo team di spendere in modo responsabile, ovunque si trovi con Fraxion.

Sito web: fraxion.biz

