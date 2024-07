Frameright è uno strumento che consente a creatori, sviluppatori e aziende di garantire che le loro immagini vengano visualizzate nella dimensione perfetta per ogni contenitore e schermo. Lo strumento affronta il problema delle immagini che non vengono visualizzate come previsto a causa dei diversi requisiti di canale e dimensione dello schermo sul Web. Utilizzando la tecnologia IDC (Image Display Control) di Frameright, le immagini diventano intelligenti e adattabili, indipendentemente da dove vengono pubblicate. L'intelligenza artificiale personalizzata dello strumento alimenta un'interfaccia user-friendly (UI), consentendo un'elaborazione delle immagini rapida e fluida. Le istruzioni vengono salvate nei campi dei metadati di ciascun file e le informazioni sulla dimensione corretta dell'immagine sono facilmente accessibili tramite librerie e componenti open source. Frameright migliora i flussi di lavoro di elaborazione delle immagini e le risorse a prova di futuro integrandosi perfettamente con i sistemi esistenti. IDC facilita la comunicazione tra le diverse parti del processo di produzione, semplificando la pubblicazione quotidiana delle immagini e il rinnovo del layout. Frameright dà maggiore potere ai creatori di contenuti, offrendo un controllo essenziale sulle storie visive e garantendo che le immagini appaiano come previsto. Fornisce precisione dei pixel e inquadratura delle immagini basata su codice per gli sviluppatori, senza la necessità di hack CSS. Le aziende possono massimizzare il valore delle proprie risorse ed evitare errori costosi. IDC è un ecosistema aperto che dà priorità al ripristino del controllo delle immagini e dei creatori di immagini. Frameright offre un'intelligenza artificiale unica in grado di comprendere gli stili individuali, distinguendo gli utenti dalla massa. Lo strumento è progettato per funzionare perfettamente con vari settori, tra cui fotografia, creazione di contenuti e sviluppo web.

Sito web: frameright.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Frameright. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.