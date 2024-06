Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Formly è una soluzione di moduli multifase potente e gratuita realizzata per Webflow. Con soli 5 attributi, puoi trasformare qualsiasi modulo in un modulo a più passaggi su Webflow. Le caratteristiche includono: * Pulsanti di navigazione personalizzati * Nav. avanzamento automatico * Navigazione progressiva personalizzata * Premi Invio per procedere * Convalida dell'input * e molte altre funzionalità!

Sito web: tryformly.com

