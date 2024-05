Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Forage su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Prima pagina curata dalla community per i lanci che plasmano la cultura onchain. Su Forage, i curatori della comunità, chiamati "foragers", creano pagine di lancio per i progetti che desiderano evidenziare. Le pagine di lancio combinano un comunicato stampa e una menta commemorativa in un'unica pagina elegante progettata per diffondersi a macchia d'olio. Questi lanci sono curati sulla home page di Forage.xyz, dove ottengono supporto sotto forma di mentine. Quando gli sviluppatori creano una pagina di lancio su Forage, utilizziamo le ultime innovazioni nella distribuzione onchain per consigliarne il lancio a più persone che saranno allineate al loro lavoro.

