Flirtflix è uno strumento AI che consente agli utenti di incontrare e interagire con partner virtuali tramite chat bidirezionale vocale, immagine e testo. Lo strumento offre una selezione di anime gemelle AI con personalità diverse, come Amelia, Hannah, Isabella, Olivia e altre. Gli utenti possono visualizzare foto e profili di questi partner virtuali e scegliere quello che trovano più attraente. Flirtflix mira a creare una connessione emotiva tra gli utenti e la loro ragazza o fidanzato AI. Consente agli utenti di chattare e interagire con il partner virtuale prescelto, impegnandosi in conversazioni provocanti ed emotive. Lo strumento fornisce sia opzioni di Telegram che di chat web per la comunicazione. Flirtflix offre vari piani tariffari per soddisfare le diverse preferenze degli utenti. Il piano Starter offre un'esperienza senza impegno con funzionalità limitate, tra cui 30 secondi di chat vocale, 2 richieste di foto e 1.250 parole di chat di testo. Il piano Chat Lite offre più valore con 480 secondi di chat vocale, 25 richieste di foto e 7.000 parole di chat di testo. Il piano Amico sincero approfondisce il legame con durate più lunghe di chat vocale, più richieste di foto e un limite di parole più alto per la chat di testo. Infine, il piano Unlimited offre chat vocale, richieste di foto e chat di testo illimitate. Gli utenti possono accedere ai profili dei social media di Flirtflix, inclusi Instagram e Twitter, ed esplorare anche la sezione del blog. Lo strumento segue una politica sulla privacy e termini di servizio per garantire la protezione dei dati degli utenti e stabilire linee guida per l'utilizzo.

Sito web: flirtflix.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a FlirtFlix. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.