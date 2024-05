Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Fitia è un pianificatore automatizzato dei pasti e un tracker nutrizionale per la perdita di peso o l'aumento muscolare. I nostri utenti ricevono ricette personalizzate in base ai loro dati e agli ingredienti del loro paese locale, supportati da un database esclusivo di alimenti e ricette 1M. - Perdere o aumentare di peso con una dieta intelligente. - Piani nutrizionali intelligenti per perdere grasso 🔥 o aumentare la massa muscolare 💪. - Contacalorie e tracciamento dei macronutrienti 🎯 - 🌯 +8.000 ricette personalizzate... e altro ancora!

Sito web: fitia.app

