First Insight offre una piattaforma decisionale di nuova generazione che consente a designer, commercianti, brand manager, acquirenti e team di marketing di rispondere alle domande chiave che devono affrontare ogni giorno coinvolgendo i consumatori con sondaggi digitali appositamente progettati per il settore della vendita al dettaglio. I leader del commercio al dettaglio utilizzano la piattaforma di test digitale di First Insight (InsightSUITE) per consentire la crescita ottenendo valore dai loro clienti target. La nostra soluzione raccoglie i dati dei clienti provenienti da zero parti e li combina con l'intelligenza artificiale per trasformare gli obiettivi finanziari in realtà. Perché Primo Intuito? Il modulo di coinvolgimento digitale di First Insight ti consente di coinvolgere potenziali clienti, consumatori, clienti e dipendenti tramite un'esperienza utente semplice e coinvolgente basata su browser. Questo software Voice of the Customer raccoglie feedback tramite domande di sondaggi, valutazioni del sentiment, valutazioni e commenti aperti. Le aziende possono personalizzare il coinvolgimento con il proprio marchio, incentivi e collegamenti, il tutto all'interno di un'unica piattaforma integrata. Comprovato, lungimirante ed efficiente: gli algoritmi di InsightSUITE utilizzano modelli computazionali umani e bayesiani per ridurre al minimo il numero di risposte necessarie per risultati statisticamente validi. Questo approccio si traduce in test più accurati, meno costosi e più veloci rispetto ad altri metodi di ricerca. Supporto account esperto: gli account manager First Insight sono esperti di vendita al dettaglio. I membri del nostro team hanno le competenze necessarie per aiutarti a rendere operativa con successo la piattaforma InsightSUITE e ridurre al minimo il time-to-value. Copertura/Approvazioni da parte degli analisti: elencato come fornitore rappresentativo nella Guida al mercato Gartner® 2022 per le applicazioni di ottimizzazione dell'assortimento al dettaglio nel merchandising inclusa nell'edizione 2021 di Gartner di .

Sito web: firstinsight.com

