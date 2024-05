Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per FinFlx su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

FinFlx rende più semplice e conveniente per le PMI offrire piani pensionistici a contribuzione definita in linea con le leggi locali sul lavoro. I datori di lavoro possono avviare un piano pensionistico in poche ore invece che in settimane, con gestione dei record dei dipendenti completamente digitale, amministrazione del piano, selezione degli investimenti e reporting dettagliato. FinFlx è il futuro delle soluzioni pensionistiche sul posto di lavoro in Medio Oriente.

Sito web: finflx.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a FinFlx. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.