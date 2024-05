Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Findity è una piattaforma di gestione delle spese che consente ai partner di portare sul mercato la propria soluzione di gestione delle spese, come app white label o tramite API. La piattaforma automatizza le spese, il chilometraggio, l'intrattenimento e le diarie delle aziende in un unico posto. Grazie alle integrazioni con i principali software e carte di contabilità e buste paga, la soluzione migliora l'offerta dei partner con un'esperienza di spesa fluida e completamente conforme per i loro clienti.

Sito web: findity.com

