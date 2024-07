FilterPixel è uno strumento di selezione e modifica di foto basato sull'intelligenza artificiale disponibile su piattaforme Windows e Mac. Lo strumento automatizza il processo di ordinamento delle foto, identificando gli scatti migliori e segnalando potenziali problemi, riducendo notevolmente il tempo impiegato nella selezione delle foto. L'applicazione è progettata per soddisfare vari generi fotografici, garantendo risultati accurati indipendentemente dal tipo di servizio fotografico. Supporta una gamma di formati tra cui RAW, DNG e JPG e consente l'importazione di più album contemporaneamente, garantendo un'ulteriore efficienza nel flusso di lavoro. FilterPixel utilizza l'intelligenza artificiale per imitare lo stile di editing dell'utente, dal ritaglio alla regolazione dell'esposizione, consentendo loro di creare profili di editing personalizzati. Con FilterPixel, gli utenti possono esportare le proprie immagini modificate su diverse piattaforme tra cui Lightroom, Capture One e Photo Mechanic in una varietà di formati. Lo strumento è considerato affidabile da una comunità globale di fotografi per la sua efficacia nel trasformare i flussi di lavoro e nel migliorare la produttività. Il software garantisce la privacy e non condivide i dati dell'utente, garantendo la conformità al GDPR. Offre una vasta gamma di supporto, inclusi blog educativi e un helpdesk dedicato. L'intelligenza artificiale inoltre si personalizza per apprendere lo stile e il genere fotografico dell'utente e gestisce i diversi scatti in modo diverso. In particolare, l'intelligenza artificiale di FilterPixel classifica le foto simili e sceglie la migliore, garantendo che nessuno scatto venga perso.

Sito web: filterpixel.com

