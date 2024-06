Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Fictiv su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fictiv è il sistema operativo per la produzione personalizzata che rende più veloce, semplice ed efficiente l'approvvigionamento e la fornitura di parti meccaniche. Il nostro sistema intelligente, supportato dai migliori talenti operativi della categoria, orchestra una rete di partner altamente controllati e gestiti in tutto il mondo per una produzione rapida e di alta qualità, dal preventivo alla consegna. Ad oggi, Fictiv ha prodotto più di 20 milioni di componenti sia per aziende in fase iniziale che per grandi imprese, aiutandole a innovare con agilità e a immettere i prodotti sul mercato più rapidamente.

