Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Fetii su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fetii trasporta gruppi e aziende insieme, su richiesta. Fetii è un'app di rideshare di gruppo che consente sia ai consumatori che alle aziende di ordinare furgoni da 15 passeggeri su richiesta. Gli utenti pagano utilizzando un sistema di check-in QR che suddivide i pagamenti senza soluzione di continuità tra il gruppo al momento dell'imbarco. I gruppi non sono più costretti a prenotare un veicolo charter con settimane di anticipo, a pagare un minimo di 5 ore per un viaggio di 15 minuti e non hanno flessibilità di pagamento O a dividere il gruppo e utilizzare più veicoli... Fetii elimina gli attriti dal trasporto di gruppo .

Sito web: fetii.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fetii. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.