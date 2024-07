Fermat è uno strumento di intelligenza artificiale rivoluzionario progettato per rivoluzionare l'industria della moda. Consente agli utenti di ideare, progettare e presentare modelli di moda a un ritmo accelerato, migliorando notevolmente il flusso di lavoro creativo. Fermat è anche una lavagna collaborativa che consente ai designer di convertire le loro idee in immagini realistiche. L'utente può convertire i propri schizzi fatti a mano in realtà ottenendo rendering di alta qualità con un clic. Lo strumento incoraggia i designer ad applicare il loro stile unico utilizzando riferimenti visivi per mantenere la coerenza nelle loro collezioni o per rinnovare i loro best-seller. Una caratteristica significativa offerta è la capacità di alterare le vibrazioni, i materiali e i colori dei capi di moda in pochi secondi. Offre inoltre la possibilità di visualizzare un outfit su diversi modelli e regolare le impostazioni secondo necessità. Fermat consente inoltre l'upscaling ad alta risoluzione per migliorare i progetti realizzati e offre la possibilità di trasformare i progetti in formati vettoriali modificabili. È uno strumento vitale che consente ai creatori di moda di trasformare le loro idee in prototipi tangibili, aiuta nell'espressione visiva delle idee e promuove una collaborazione efficace tra i team. È considerato affidabile e utilizzato da varie aziende affermate e consulenti di moda freelance.

Sito web: fermat.app

