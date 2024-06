ExtendMusic.AI è uno strumento AI che consente ai creatori di musica di migliorare ed estendere le loro composizioni originali generando musica fresca e stimolante. L'utente carica prima la propria musica unica in formato .wav o .mp3, quindi la tecnologia AI utilizza algoritmi all'avanguardia per creare nuove tracce audio che completano e arricchiscono il pezzo originale. Lo strumento è stato creato da Mark Doppler e offre un sistema basato sui crediti, con la quantità di crediti richiesti per caricamento che dipende dalla lunghezza del file. La tecnologia AI generativa di ExtendMusic.AI può impiegare fino a sessanta secondi per creare nuove tracce audio, tempi più lunghi costano crediti aggiuntivi. ExtendMusic.AI è l'ideale per i creatori di musica che cercano di amplificare il proprio suono con brani nuovi, innovativi e personalizzati. Lo strumento può essere utile per creare arrangiamenti per colonne sonore di film, colonne sonore di videogiochi e spot pubblicitari. Nel complesso, ExtendMusic.AI offre una soluzione innovativa per i creatori di musica che desiderano migliorare ed estendere le proprie tracce audio originali con i contenuti generati. Lo strumento fornisce un'interfaccia facile da usare e semplice da navigare. Offre un sistema basato sul credito che è facile da usare e conveniente, rendendolo accessibile a una vasta gamma di utenti.

Sito web: extendmusic.ai

