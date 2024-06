ExtendImage AI è uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale generativa (AI) per estendere le immagini. Questo strumento consente agli utenti di applicare una varietà di tecniche di intelligenza artificiale alle proprie immagini, come l'aggiunta di nuovi elementi, la fusione di stili e la creazione di tavolozze di colori. È progettato per essere intuitivo e facile da usare, con pochi semplici passaggi per iniziare. Gli utenti possono caricare la propria immagine e selezionare la tecnica AI desiderata, come aggiungere un primo piano o uno sfondo, fondere due immagini o creare una tavolozza di colori. Lo strumento offre anche una gamma di funzionalità avanzate, come la regolazione dell'intensità dell'effetto AI e la modifica dell'immagine di output. ExtendImageAI può essere utilizzato per creare immagini nuove e uniche, nonché per estendere immagini esistenti. È un ottimo strumento per grafici, artisti digitali e chiunque altro desideri creare immagini interessanti.

Sito web: extendimage.ai

