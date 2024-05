Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Exepron su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Trasforma la gestione del tuo portfolio di progetti con Exepron: un punto di svolta per l'efficienza aziendale, aspettati una consegna puntuale del 90% + per un portfolio di progetti. Exepron sta rivoluzionando la gestione del portafoglio progetti aziendali con la sua innovativa soluzione basata su AI/BI. Dando maggiore potere al senior management e ai supervisori di progetto in diversi settori, Exepron affronta direttamente i problemi cronici di superamento del budget, consegne ritardate e carenza di flusso di cassa. A vantaggio di settori come quello aerospaziale, marittimo, informatico, manifatturiero e manifatturiero, tra gli altri. Risolvere le sfide critiche della gestione dei progetti

Sito web: exepron.com

