Everlance è un tipo di software per chilometraggio e spese che aiuta le aziende a ridurre i costi di rimborso, risparmiare tempo e offrire vantaggi lavorativi interessanti ai lavoratori mobili. Con oltre 3 milioni di utenti, Everlance è noto per essere facile da usare, facile da amministrare e facile da gestire. La piattaforma end-to-end offre una soluzione completa per il rimborso dei veicoli con: L'app numero 1 per il monitoraggio del chilometraggio sull'App Store, con registri automatici del chilometraggio basati su GPS e protezione della privacy integrata Flussi di approvazione dei report di rimborso personalizzabili e indicatori anomali Opzioni di rimborso mensile, bimestrale o bisettimanale per i dipendenti Patente di guida e verifica dell'assicurazione Controlli continui sui registri dei veicoli a motore (MVR) e formazione sulla sicurezza dei conducenti Gestione integrata delle spese Con visibilità in ogni fase, puoi rimborsare in modo accurato ed efficiente i tuoi dipendenti per il loro chilometraggio e spese. Inoltre, ottieni nuove informazioni su come i dipendenti trascorrono la loro giornata, contribuendo ad aumentare la responsabilità e consentendo un'allocazione più efficiente delle risorse. Everlance supporta tutti i tipi di programmi di rimborso dei veicoli a tassazione ridotta o nulla. Che tu attualmente fornisca auto aziendali, utilizzi processi manuali o provenga da un altro fornitore, il team di esperti di Everlance può aiutarti a determinare i programmi giusti per la tua azienda e a mantenere la conformità IRS. Rimborsi personalizzati a tariffa fissa e variabile (FAVR), incluso lo sviluppo della tariffa Rimborsi in centesimi per miglio (CPM) Indennità responsabili Monitoraggio della flotta Ogni cliente ha un Customer Success Manager nominato che funge da unico punto di contatto e conduce le revisioni aziendali trimestrali. L'help desk è disponibile 7 giorni su 7 tramite telefono, chat ed e-mail per supportare te e i tuoi dipendenti in viaggio.

Sito web: everlance.com

