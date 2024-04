Alternative - Eventors

Jurnee

jurnee.io

La piattaforma globale per tutti gli eventi del tuo team. Accedi a centinaia di fantastiche esperienze, prenota in pochi minuti e semplifica i tuoi processi interni, tutto in un unico posto. Imposta le tue policy, definisci il tuo budget e accedi a centinaia di attività per assicurarti che i tuoi te...