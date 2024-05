Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Engageware su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Engageware è l'unico fornitore completo di soluzioni di coinvolgimento dei clienti, che consente ad aziende e organizzazioni di risolvere le esigenze dei propri clienti fin dalla prima interazione. La piattaforma end-to-end di coinvolgimento dei clienti di Engageware è alimentata dall'intelligenza artificiale conversazionale e generativa per automatizzare le risposte alle domande di routine, fornire accesso immediato alle basi di conoscenza e offrire alle organizzazioni una visione olistica del percorso del cliente. Con l'acquisizione di Aivo, più di 700 organizzazioni nei settori bancario, dei servizi finanziari, della vendita al dettaglio, della sanità e dell'istruzione si affidano alle soluzioni Engageware per favorire la crescita con aumento delle vendite e delle conversioni, migliorare l'esperienza cliente multicanale, automatizzare il servizio clienti e ridurre carico di lavoro del call center. La piattaforma di Engageware consente trasferimenti di canali sincroni e dati e analisi affidabili per informare le decisioni aziendali strategiche che guidano la crescita, l'efficienza e le relazioni più forti con i clienti. Engageware è una società in portafoglio di Clearhaven Partners.

Sito web: engageware.com

