Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Enable su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Enable aiuta produttori, distributori e rivenditori a trasformare gli sconti in un motore di crescita strategico. La nostra piattaforma completa di gestione degli sconti ti consente di gestire in modo efficace ogni tipo di transazione monitorando, analizzando e ottimizzando l'intero processo di gestione degli sconti. Con le funzionalità collaborative puoi creare, negoziare ed eseguire affari insieme senza problemi, quindi monitorare i progressi in tempo reale in un luogo affidabile per promuovere un migliore allineamento. Mantieni il pieno controllo, condividendo i dati che desideri condividere, sia internamente che esternamente, configurando al contempo flussi di lavoro, processi di approvazione e audit trail per mantenere trasparenza e conformità.

Sito web: enable.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Enable. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.