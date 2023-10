Un veloce assistente simile a ChatGPT per il tuo Mac. Personalizzato per te e per il tuo lavoro. La tua IA personale e intelligente, sempre a un secondo di distanza! Embra può inserire dati contestuali da Chrome e altre app per accelerare e sbloccare la creatività nelle domande e risposte, nel brainstorming, nella scrittura, nella lettura e nella codifica.

Sito web: embra.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Embra. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.