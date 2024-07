eMastered è uno strumento di mastering audio online sviluppato da ingegneri vincitori di Grammy e basato sull'intelligenza artificiale. Ha lo scopo di fornire funzionalità di mastering audio veloci, facili da usare e di alta qualità per musicisti e creatori di musica. Lo strumento analizza le tracce audio caricate dagli utenti e applica processi di studio professionali come EQ, compressione e saturazione per migliorare la qualità del suono. Una delle caratteristiche principali è la capacità di confrontare l'audio masterizzato con il file originale, consentendo agli utenti di visualizzare in anteprima e scarica la versione migliorata in formato WAV o MP3. Con un piano di abbonamento, gli utenti possono scaricare un numero illimitato di master al mese. eMastered utilizza l'apprendimento automatico per migliorare le sue capacità di mastering con ogni brano che elabora. Il suo motore AI crea master personalizzati su misura per le caratteristiche uniche di ogni brano, indipendentemente dal genere o dallo stile, fornendo risultati professionali a una frazione del costo del tradizionale mastering in studio. Lo strumento offre anche un'opzione di mastering avanzata, fornendo agli utenti un controllo aggiuntivo su il loro suono. Parametri come compressione, EQ, ampiezza stereo e volume possono essere regolati manualmente, consentendo agli utenti di ottenere il suono preferito e salvare i preset. eMastered dispone anche di una funzionalità di mastering di riferimento basata sull'intelligenza artificiale, in cui gli utenti possono caricare un file di riferimento e lasciare che lo strumento analizzare la sua identità sonora e applicare quell'apprendimento alle proprie tracce. Questa funzionalità aiuta gli utenti ad avvicinarsi al suono della loro musica preferita. Nel complesso, eMastered offre una soluzione veloce, facile e conveniente per musicisti e creatori di musica per ottenere risultati di mastering audio di livello professionale senza la necessità di tariffe costose da studio o di una vasta conoscenza di mastering. o esperienza.

