Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Elf Messages su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Messaggi elfici personalizzati è uno strumento che consente agli utenti di creare messaggi audio personalizzati da un elfo di Natale. Consente agli utenti di personalizzare il proprio messaggio con le proprie parole, nome e indirizzo e-mail. I messaggi audio vengono poi registrati dagli Elfi al Polo Nord e inviati alla casella di posta dell’utente. I messaggi possono includere riferimenti a familiari, risultati e altri dettagli personalizzati, rendendo il messaggio audio più speciale e unico. I messaggi hanno un massimo di 120 parole e possono includere uno scherzo familiare o un accenno ad un regalo che vorrebbero per Natale. Lo strumento fornisce anche suggerimenti per scrivere un messaggio efficace ed esempi di messaggi elfici per aiutare gli utenti a essere creativi.

Sito web: elfmessages.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Elf Messages. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.