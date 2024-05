lementary POS è il vostro registratore di cassa mobile o un sistema punto vendita complesso, personalizzato per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Ad un prezzo unico ed equo hai accesso a innumerevoli funzionalità pensate per semplificare e velocizzare i tuoi processi aziendali e a un numero illimitato di utenti e dispositivi connessi. Con Elementary POS puoi accedere a un modulo di vendita flessibile e a un ufficio virtuale, fornendoti accesso in movimento alle statistiche di vendita, alla gestione delle scorte e molto altro. Il POS elementare è l'ideale per le piccole e medie imprese, i liberi professionisti e coloro che avviano una nuova attività. È un sistema intuitivo e completo, progettato per crescere insieme alla tua azienda. Sia che tu abbia bisogno di un singolo registratore di cassa mobile o di un sistema più complesso, Elementary POS può essere adattato esattamente alle tue esigenze. Puoi immaginarlo come un gioco di costruzioni che puoi modellare esattamente in base alle esigenze del tuo modello di business. In pochi minuti puoi connettere il POS elementare con dispositivi esterni come display dei clienti, display da cucina, lettori di codici a barre o terminali di pagamento, il tutto sotto forma di tablet o telefoni cellulari con Android o dispositivi specializzati. L'app offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui vendite, ordini remoti, gestione delle scorte, statistiche e report avanzati sulle vendite e un ufficio virtuale che ti consente di gestire la tua attività da qualsiasi luogo. Puoi aggiungere un numero illimitato di utenti e registratori di cassa al tuo account. Il POS elementare funziona su qualsiasi cellulare o tablet con Android, evitandoti di investire in hardware costoso.

Sito web: elementarypos.com

