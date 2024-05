Edworking è una piattaforma per il tuo team e il tuo lavoro. Un'unica soluzione per i team con tutto ciò di cui hanno bisogno per lavorare da remoto. Tutte le tue attività, file, immagini e conversazioni in un unico posto e con un abbonamento unico. I team utilizzano Edworking per coordinare, comunicare e gestire il lavoro. I nostri clienti sono passati dall'utilizzo di molte piattaforme per collaborare con il proprio team, come Trello e Jira per la gestione delle attività, Slack e Zoom per la comunicazione o Dropbox e Drive per trasferire file, al semplice Edworking. Ciò significa che non sarà più necessario passare da un'app all'altra! Unisciti alla nostra community: https://t.me/edworkingapp

Sito web: edworking.com

