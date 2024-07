Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Eddy Travels su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Eddy Travels è un assistente di viaggio basato sull'intelligenza artificiale (AI) volto a semplificare e migliorare l'esperienza di ricerca delle migliori offerte di viaggio. Con l'obiettivo principale di migliorare l'efficienza, l'assistente AI fornisce una comoda piattaforma per cercare voli, hotel e autonoleggi, tra gli altri. Il sistema è progettato per offrire ai consumatori risultati personalizzati in pochi secondi, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti nella pianificazione e prenotazione del viaggio. Il servizio dell'assistente si estende anche alle vendite e al supporto automatizzati, offrendo alle aziende la possibilità di migliorare le esperienze di assistenza clienti e generare vendite con un intervento umano ridotto. Eddy Travels aiuta non solo a trovare offerte convenienti, ma anche a fornire un processo di prenotazione senza interruzioni, rendendolo un assistente di viaggio virtuale completo. La tecnologia che rende tutto ciò possibile si basa in gran parte sull’apprendimento automatico e su sofisticati componenti software. Eddy Travels è stato sviluppato con il sostegno di Techstars, una rete mondiale che aiuta gli imprenditori ad avere successo.

Sito web: eddytravels.com

