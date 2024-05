ECOMMPAY è un fornitore leader di servizi di pagamento e un acquirente diretto di carte bancarie. Creiamo tecnologie basate sui dati su misura per i clienti e-commerce per effettuare pagamenti online in tutto il mondo. ECOMMPAY assicura il movimento del denaro in un click; il nostro gateway di pagamento facilita un processo di pagamento omnicanale, combinando funzionalità di acquisizione, oltre 100 metodi di pagamento, pagamenti di massa e innovazione tecnologica in un'unica integrazione perfetta. I nostri clienti beneficiano di costi operativi ridotti, time-to-market ridotto in caso di espansione aziendale e della sinergia tra conversione e sicurezza. ECOMMPAY ha 4 uffici in tutto il mondo, impiegando oltre 700 persone. Le società del gruppo ECOMMPAY offrono servizi di pagamento e acquisizione diretta a livello internazionale sotto le licenze della Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA) – ECOMMPAY LIMITED, e della Banca Centrale di Cipro – ECOMMBX LIMITED.

