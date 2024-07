Ebby.co è un software di trascrizione abilitato all'intelligenza artificiale progettato per convertire sia audio che video in testo. Con oltre 100 lingue e dialetti riconosciuti, lo strumento è in grado di generare automaticamente didascalie per i video. Ebby.co garantisce privacy e sicurezza nelle sue operazioni, consentendo trascrizioni riservate. Dotata di un editor online intuitivo, la piattaforma consente agli utenti di rivedere, modificare e personalizzare le proprie trascrizioni secondo necessità. Le trascrizioni possono essere esportate in vari formati tra cui Word, PDF, CSV, VTT e SRT. Lo strumento offre anche funzionalità collaborative, consentendo la condivisibilità delle trascrizioni in sola lettura o con autorizzazioni di modifica per la collaborazione del team. Inoltre, Ebby.co fornisce l'etichettatura automatica degli altoparlanti e supporta un'ampia gamma di formati di file audio e video (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv, ecc.), convertendoli in testo . La piattaforma è stata valutata positivamente per la sua elaborazione rapida, trascrizioni di alta qualità e prezzi trasparenti. È particolarmente adatto per trascrivere interviste, podcast, riunioni e telefonate.

Sito web: ebby.co

