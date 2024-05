Easynote è un software di lavoro e collaborazione in cui chiunque e ovunque può gestire il proprio lavoro quotidiano. È facile e molto scalabile per qualsiasi settore o azienda grazie al suo esclusivo sistema a griglia. Non importa se hai bisogno di lavorare in modo agile, su timeline o gridway, Easynote è la scelta giusta per te. Quindi è il momento di dire addio a Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt e molti altri. Utilizza oltre 50 modelli predefiniti per iniziare in pochi secondi. Gestisci piccoli progetti o grandi progetti aziendali insieme al tuo team! Utilizza la nostra dashboard unica per avere una panoramica di tutti i tuoi progetti contemporaneamente, in un unico posto. Easynote offre una prova di 7 giorni senza carta di credito richiesta.

Sito web: easynote.com

