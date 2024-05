Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Easebuzz su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Easebuzz è una piattaforma di soluzioni di pagamento full-stack che serve più di 1.00.000 aziende in India. Con la missione di diventare un sistema operativo finanziario unico per le imprese, Easebuzz aiuta le aziende a digitalizzare i pagamenti e a gestire le operazioni finanziarie end-to-end relative a riscossioni di pagamenti digitali, erogazioni di pagamenti, servizi bancari connessi, pagamenti frazionati, riconciliazione automatizzata, pagamenti ai fornitori, sub- gestione del commerciante, gestione dei rimborsi, ecc. tramite soluzioni API plug-and-play. Oltre a servire le PMI e le startup in India, l'azienda si rivolge anche a imprese di medie e grandi dimensioni provenienti da vari settori dell'economia tra cui istruzione, vendita al dettaglio, NBFC, assicurazioni, e-commerce, D2C, viaggi e turismo, ecc.

Sito web: easebuzz.in

