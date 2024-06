Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per E-junkie su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

E-junkie fornisce il carrello e i pulsanti Acquista ora per consentirti di vendere download e beni materiali sul tuo sito web, eBay, MySpace, Google Base, CraigsList e altri siti web che utilizzano PayPal Standard, PayPal Pro, Google Checkout, Authorize.Net, TrialPay, ClickBank e 2CheckOut. Per i commercianti che vendono download, automatizziamo e proteggiamo la consegna digitale di file e codici. Se vendi beni materiali, automatizziamo il calcolo della spedizione e la gestione dell'inventario. Nel nostro carrello è integrato un calcolatore di imposte sulle vendite, IVA, imballaggio e costi di spedizione. Puoi vendere ebook, vendere brani mp3 e album, vendere software, icone, caratteri, opere d'arte, schede telefoniche, biglietti per eventi, cd, poster, libri, magliette e quasi tutto ciò che desideri vendere. E-junkie non ha limiti di transazione, nessun limite di larghezza di banda, nessuna tariffa di installazione e nessuna commissione di transazione.

Sito web: e-junkie.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a E-junkie. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.