dtcpay è un fornitore di servizi di pagamento regolamentato che offre soluzioni affidabili ai commercianti per aumentare i propri ricavi con tassi di accettazione più elevati per transazioni Fiat e criptovaluta. I clienti dei nostri clienti beneficiano di esperienze di pagamento fluide sia che utilizzino il nostro pluripremiato terminale POS+ in negozio sia che utilizzino il nostro checkout online. Fondata nel 2019 a Singapore, dtcpay è un istituto di pagamento principale (MPI) autorizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e offre servizi di token di pagamento digitale (DPT).

Sito web: dtcpay.com

