DreamPic.AI è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare immagini personalizzate di se stessi in una varietà di stili. La piattaforma richiede che un utente carichi 10-30 foto di se stesso, selezioni gli stili desiderati in cui desidera generare le immagini e lasci che il modello AI faccia il resto. Dopo aver addestrato il modello, all'utente viene presentato un collegamento per visualizzare i risultati e scaricare tutte le immagini generate. DreamPic.AI consente inoltre agli utenti di riutilizzare o scaricare il modello addestrato in modo da poter generare più immagini in stili diversi. La piattaforma è dotata di un'ampia gamma di stili predefiniti che coprono una vasta gamma di generi come celebrità, arte, animali, fantasy, fantascienza, headshot professionali, cartoni animati, vintage, anime, surreale, gotico, steampunk, hipster, retrò , fantasy, cyberpunk, hip-hop, elegante, bohémien, grunge, preppy, sportivo, glamour, pop art, minimalista, eclettico, urbano, tradizionale, occidentale, nautico, militare, popolare, tropicale, art deco, medievale, greco, safari , spiaggia, circo, vagabondo da spiaggia, Stargazer, spazio profondo, ghiaccioli, deserto, vaporwave, principessa moderna, moda, Principessa, dream pilot, ritratto colorato, avvocato, abito nero, dipendente, Death Note arte digitale, ritratto Android, calciatore comico , disegni dal tratto pulito, ritratto psichedelico, guerriero ottomano fantasy, ritratto tribale africano, sciamano africano, cantante fantasy, guerriero fantasma, foglie colorate e altro ancora.

Sito web: dreampic.ai

