Dots è un'API intuitiva per gli sviluppatori che consente alle aziende di pagare i propri appaltatori tramite poche righe di codice. Che si tratti di lavoratori temporanei come gli autisti Uber, di venditori su marketplace come Etsy o semplicemente del tuo tuttofare locale, Dots elimina completamente la complessità dei pagamenti. Gestiamo l'intero processo: raccolta di informazioni (KYC), pagamenti tramite qualsiasi ferrovia (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, internazionale e molte altre a venire) e persino archiviazione di moduli fiscali! Dots consente agli sviluppatori di ottenere pagamenti in poche ore, invece dei molti mesi che normalmente richiederebbero.

Sito web: dots.dev

