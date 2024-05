DMSi Software

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

DMSi sta apportando nuove tecnologie e nuove idee al settore dei materiali da costruzione attraverso il nostro software di gestione aziendale specializzato. Stiamo rivoluzionando uno dei settori più grandi e critici al mondo. Fortunatamente, ci piacciono le sfide. Abbiamo posizioni per persone che desiderano formarsi sul nostro software, ricercare e risolvere i problemi aziendali dei clienti e ottimizzare le catene di fornitura con soluzioni su misura. Disponiamo di posizioni per ingegneri del software, progettisti, ingegneri di sistema, analisti, proprietari di prodotti e product manager che esplorano tecnologie innovative e creano interfacce umane. Abbiamo posizioni che fanno vibrare la nostra azienda nelle vendite, nel marketing, nelle risorse umane e nella contabilità, che stanno aiutando a far evolvere il nostro marchio e il nostro team. Ciò che ci stimola è circondarci di persone brillanti, gentili e curiose che amano le possibilità illimitate che il campo del software informatico aziendale ha da offrire.

Sito web: dmsi.com

