Djaboo è un eccellente e intelligente gestore delle relazioni con i clienti che migliora la produttività della tua azienda. Puoi gestire i tuoi progetti, i tuoi clienti, il tuo team freelance, i tuoi pagamenti e generare automaticamente e facilmente contratti e fatture in un unico posto. Djaboo ti offre un accesso facile e veloce alle funzioni di cui hai bisogno per sviluppare il tuo business. Include tutto il necessario per gestire la tua attività in modo efficiente e sereno. Il tuo turno ! Funzionalità essenziali per la tua produttività Report automatici su fogli presenze e entrate/spese. Il calcolo automatico delle tue spese. La gestione del passaggio ai diversi livelli della tua IVA. Gestione preventivi in ​​tempo reale. I contratti delle pipeline di vendita vengono generati automaticamente dalle informazioni del cliente. Funzionalità essenziali per la gestione dei progetti Gestisci le tue attività semplici e complesse con l'impostazione dei promemoria. Una chat integrata che ti permette di discutere dei progetti con i tuoi collaboratori coinvolti. Pianificazione di compiti e attività tramite calendari, timeline, time tracker e diagrammi di Gantt, Kanban o elenchi. La gestione di documenti, fogli di calcolo e basi di conoscenza per condividerli con i tuoi collaboratori. Funzionalità essenziali per la gestione dei clienti Aggiunta di clienti o importazione in blocco dei clienti esistenti. Gestione del team specificando i ruoli e l'accesso all'applicazione e anche una visualizzazione delle ferie, delle presenze e delle attività di tutti. Il negozio che ti permette di offrire pacchetti di servizi predefiniti. Fatturazione automatica eseguita dal nostro editor intuitivo. Personalizzazione completa della tua applicazione Possibilità di scegliere la visualizzazione: visualizzazione elenco, visualizzazione tabella, visualizzazione calendario e molto altro. Aggiungi il tuo logo, personalizza i colori e aggiungi gli sfondi desiderati. Personalizza il tuo spazio di lavoro digitale e potrai: Scegli le diverse funzionalità che desideri utilizzare. Cambia i colori per rendere le attività più identificabili. Utilizza stati diversi per classificare le attività e aumentare l'efficienza.

Sito web: djaboo.com

