Disroot Polls

Servizio online per pianificare un appuntamento o prendere decisioni in modo semplice e veloce. I sondaggi di Disroot sono forniti da Framadate. Framadate è un servizio online per pianificare un appuntamento o prendere una decisione in modo semplice e veloce. Crea il tuo sondaggio, condividilo con i tuoi amici o colleghi in modo che possano partecipare al processo decisionale e ottenere i risultati!

Sito web: poll.disroot.org

