Il generatore AI di diffusione stabile testo-immagine gratuito di Dezgo è uno strumento che consente agli utenti di generare immagini di alta qualità da qualsiasi messaggio di testo. Utilizza una combinazione di tecnologia AI e un metodo di campionamento chiamato DPMSeed per creare le immagini. La tecnologia AI è Stable Diffusion 1.5, che può essere regolata per adattarsi al testo in modo più rigoroso o per fornire maggiore libertà nella sua interpretazione. L'utente può anche specificare le proporzioni dell'immagine, ad esempio verticale, quadrato o orizzontale. Per perfezionare ulteriormente l'immagine, l'utente può fornire un messaggio negativo, che descrive cosa non dovrebbe essere incluso nell'immagine. L'output dell'intelligenza artificiale viene fornito secondo i termini della licenza CreativeML Open RAIL-M.

Sito web: dezgo.com

