Desk360 è una piattaforma di assistenza clienti omnicanale che consente alle aziende di tutte le dimensioni di avere una visione a 360 gradi dei propri clienti e di utilizzare una casella di posta di nuova generazione per le proprie app mobili e i propri siti Web. Ti consente di comunicare con i tuoi clienti su qualsiasi canale (e-mail, chat dal vivo, social media, WhatsApp e persino una finestra di messaggio all'interno delle loro app mobili), unificando tutti i messaggi su un unico schermo per i rappresentanti dei tuoi clienti. Con Desk360 puoi creare una casella di posta in cui i tuoi utenti possono contattarti alle loro condizioni. Desk360 offre integrazioni con App Store, Google Play Store e Huawei AppGallery, così puoi aggregare tutte le recensioni del negozio su un'unica pagina e rispondere ai tuoi clienti senza passare avanti e indietro tra gli account del negozio. Gestire i tuoi account sui social media con Desk360 è un gioco da ragazzi. Puoi visualizzare e rispondere a tutti i messaggi dei clienti provenienti da Facebook, Instagram e Twitter su un unico schermo, facendo risparmiare ai tuoi rappresentanti enormi quantità di tempo. Utilizzi indirizzi email diversi per fornire supporto ai tuoi clienti? Nessun problema, perché potrai unificare tutti i tuoi indirizzi email in un'unica schermata. Inoltre, puoi creare domande frequenti personalizzate e pagine di contatto sul tuo sito Web per offrire ai tuoi clienti un supporto olistico dal tuo marchio. Scopri Desk360 oggi e inizia a comunicare con i tuoi clienti con messaggi Desk360 predefiniti preparati da traduttori professionisti in 40 lingue! Gestisci i messaggi dei tuoi clienti provenienti da questi 11 canali in un'unica pagina e ottieni report dettagliati sia sui prodotti che sugli utenti. Scegli chi sarà responsabile di quale progetto assegnando agenti speciali a ciascun prodotto e incoraggia la cooperazione tra i team per aumentare le loro prestazioni!

Sito web: desk360.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Desk360. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.