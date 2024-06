DesignMunk è una raccolta curata dei migliori esempi di design di landing page e homepage per ispirare web designer ed esperti di marketing. Il sito Web presenta un'ampia varietà di design di pagine di destinazione in diversi settori e casi d'uso, come tecnologia, affari, agenzie, e-commerce, finanza, marketing e altro ancora. Per ogni pagina di destinazione in primo piano, DesignMunk fornisce uno screenshot, il nome dell'azienda/prodotto, la data di lancio e alcuni tag di categoria pertinenti. Gli esempi di pagine di destinazione mostrano design creativi e incentrati sulla conversione con elementi come sezioni principali, inviti all'azione, caratteristiche del prodotto, testimonianze dei clienti e altro ancora. Il sito web è curato da @tajim, che seleziona e mostra regolarmente le principali ispirazioni per le pagine di destinazione. Oltre alle pagine di destinazione in primo piano, il sito dispone anche di sezioni per strumenti di progettazione AI, libri di progettazione, microcopia UX e la possibilità per gli utenti di inviare le proprie pagine di destinazione per una potenziale inclusione.

Sito web: designmunk.com

