Per i team tecnologici e di ricerca e sviluppo distribuiti, è difficile riunire tutti gli ingegneri, i team di prodotto e le parti interessate aziendali sulla stessa lunghezza d'onda. Per risolvere questo problema, DemoHop alimenta eventi di vetrina online che riuniscono i dipendenti e le loro idee in poche ore. Abbiamo grandi aziende che utilizzano DemoHop per riunire le proprie persone e promuovere la collaborazione. La realtà è che gli strumenti per riunioni quotidiane come Teams o Zoom non sono efficaci nell'aiutare le persone a incontrarsi, a identificare esperti o a diffondere idee. DemoHop consente ai team tecnologici più importanti del mondo di 1) massimizzare il ROI degli investimenti tecnologici, 2) diffondere innovazioni e migliori pratiche e 3) dare energia ai dipendenti. Per fare ciò, la magia di DemoHop risiede nel formato in cui i partecipanti scelgono la propria avventura, che consente alle persone di dedicare tempo agli argomenti più importanti per loro. Ciò crea una collaborazione altamente coinvolgente con i partecipanti offrendo a DemoHop un elevato 80 NPS! Gli eventi DemoHop sono facili da configurare, scalabili fino a centinaia o migliaia di dipendenti e sono realizzati per l'azienda con tutte le funzionalità di sicurezza e reporting previste. La cosa migliore è che DemoHop non è semplicemente un affare da un quarto, ma diventa una parte essenziale della cultura del team tecnologico e una risorsa preziosa per tutti durante tutto l'anno.

