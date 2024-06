DeepMake è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale (AI) progettato principalmente per la creazione di contenuti, con particolare attenzione agli effetti video (VFX). Utilizzando l'intelligenza artificiale open source, DeepMake offre una gamma di servizi per semplificare e ottimizzare il processo di creazione dei contenuti. Questi servizi includono effetti video istantanei, creazione di video stock da istruzioni di testo e segmentazione immediata dei livelli. Lo strumento ha funzionalità come la generazione di video a diffusione stabile, che consente agli utenti di formulare video di alta qualità da istruzioni scritte o estendere clip esistenti. Utilizza inoltre la segmentazione intelligente dei livelli che automatizza la segmentazione di personaggi, sfondi e oggetti nei video, facilitando così modifiche video precise e narrazione dinamica. Un'altra caratteristica chiave di DeepMake è la potente tecnologia di scambio di volti, pensata per dare vita ai personaggi, sostituire le controfigure e creare avatar animati per giochi e streaming. Lo strumento possiede anche una funzionalità di upscaling video che mira a migliorare la qualità e i dettagli dei video. DeepMake fornisce inoltre integrazioni con Adobe After Effects e Nuke, estendendo così i suoi effetti visivi basati sull'intelligenza artificiale negli strumenti con cui gli utenti hanno già familiarità. DeepMake offre una struttura tariffaria per diversi tipi di utilizzo, inclusa una versione open source e completamente gratuita con utilizzo illimitato, nonché pacchetti premium con funzionalità esclusive e supporto tecnico.

Sito web: deepmake.com

