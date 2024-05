Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Dealls su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

L'ATS e il portale per il lavoro numero 1 in Indonesia per abbinare i migliori talenti e le migliori aziende. Dealls offre una selezione curata di offerte di lavoro per individui preselezionati e curati dal nostro team. Collaborando con noi, più di 500 aziende hanno risparmiato tempo e denaro ricevendo solo i candidati idonei e migliori. Le persone in cerca di lavoro adorano Dealls perché possono candidarsi a più aziende importanti con un solo clic e ricevere risposte 21 volte più velocemente rispetto ad altre piattaforme.

Sito web: dealls.com

