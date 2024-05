Daftra è il primo portale integrato e sicuro per gestire online la tua attività o azienda. I servizi cloud Daftra funzionano 24 ore su 24, garantendo una presenza del 99,9% sulla rete, poiché i nostri server sicuri sono situati in diversi paesi e lavorano in parallelo per accedere ai dati protetti della tua azienda il più rapidamente possibile, da qualsiasi luogo o dispositivo. È stato creato Daftra di Izam Web Solutions; una società che opera nel settore della gestione aziendale e fornitore leader di SaaS da oltre 7 anni, ha creato varie soluzioni di gestione aziendale per il mercato arabo ed estero e ha sedi negli Stati Uniti e in Egitto. Dall’insieme dell’esperienza di Izam è nata Daftra come una soluzione completa e integrata per la gestione aziendale nel mercato arabo, che è fortemente carente di tali servizi. Qualunque sia la natura della tua attività, scoprirai che Daftra è completamente attrezzato e personalizzabile per soddisfare la natura delle esigenze della tua azienda e del settore, a partire da semplici servizi di fatturazione fino a complessi calcoli finanziari, inventario, team, gestione dei clienti e follow-up. Tutte le funzionalità di Daftra sono state appositamente progettate per facilitare le tue operazioni aziendali e farti risparmiare tempo e fatica in modo che qualsiasi utente senza esperienza precedente nella gestione aziendale e nella contabilità possa utilizzarlo per gestire la propria attività come un professionista. Daftra è completamente dedicata al supporto dei sistemi, delle valute e delle impostazioni fiscali dei paesi arabi e stranieri. La nostra soluzione è la realizzazione della nostra visione; facilitare la gestione aziendale per le aziende nella regione araba, lasciando loro l'opportunità di perseguire la propria passione senza sopportare la complessità di gestire da soli le proprie attività.

Sito web: daftra.com

