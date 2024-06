Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Cypress su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Cypress è uno strumento di test automatizzato front-end, creato per il web moderno. Fornisce test migliori, più rapidi e più affidabili per tutto ciò che viene eseguito in un browser. Costruito su un'architettura completamente nuova, Cypress viene eseguito nello stesso ciclo di esecuzione dell'applicazione sottoposta a test e funziona su qualsiasi framework front-end o sito Web. L'app Cypress open source gestisce particolarmente bene i moderni framework JavaScript. Cypress Cloud è un servizio ospitato che aggrega e applica la potente intelligenza delle esecuzioni di test precedenti dell'app Cypress per supportare migliori flussi di lavoro di debug degli errori CI, analisi delle suite di test e funzionalità di orchestrazione CI intelligenti che migliorano la velocità degli sviluppatori riducendo al contempo i costi della CI.

Sito web: cypress.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cypress. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.