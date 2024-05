Servizi bancari costruiti con primitive on-chain per fondatori e team web3. Le stablecoin hanno consentito un nuovo paradigma di aziende e dipendenti in tutto il mondo che hanno raccolto capitali in USDC e pagano anche i propri dipendenti in tutto il mondo in USDC. Per queste aziende e professionisti, lo stack finanziario per la gestione delle spese, i pagamenti e la contabilità presenta nuove sfide e Cypher sta risolvendo questo problema.

Sito web: cypherhq.io

