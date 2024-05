Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Cybersource su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In Cybersource conosciamo i pagamenti. Abbiamo contribuito a dare il via alla rivoluzione dell’eCommerce nel 1994 e da allora non ci siamo più guardati indietro. Attraverso una portata globale, capacità moderne e approfondimenti commerciali, creiamo soluzioni commerciali flessibili e creative per la vita di tutti i giorni, esperienze che soddisfano i tuoi clienti e stimolano la crescita a livello globale. Il tutto attraverso la facilità e la semplicità di un'unica piattaforma digitale per gestire tutti i tipi di pagamento, strategie antifrode e altro ancora. Sapendo che facciamo parte di Visa e dei suoi standard ossessionati dalla sicurezza, puoi avere la certezza che la tua attività è ben curata, ovunque vada.

Sito web: cybersource.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cybersource. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.